Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Notschalter gedrückt - Bundespolizei stellt flüchtigen Jugendlichen

Gelsenkirchen - Dortmund (ots)

Am Samstagabend (6. Januar) hatte ein zunächst Unbekannter den Not-Halt einer Rolltreppe im Gelsenkirchener Hauptbahnhof ausgelöst. Mit Hilfe einer Videoauswertung gelang es den Bundespolizisten den Verursacher in Dortmund festzustellen.

Gegen 22 Uhr bestreiften Bundespolizisten den Hauptbahnhof Gelsenkirchen, als sie ein lautes Geschrei wahrnahmen. Dieses endete in lautem Gelächter. Die Beamten begaben sich unverzüglich zur Verteilerebene des Bahnhofs. Dort hatte ein Unbekannter den Notschalter der Rolltreppe betätigt, welche zum Bahnsteig der Gleise 4/5 führt. Aufgrund dessen war die Fahrtreppe nicht in Betrieb und stand still.

Eine sofortige Videoauswertung ergab, dass ein Jugendlicher aus einer Gruppe heraus den Not-Halt aktiviert hatte. Ein notwendiger Grund für dieses Handeln war jedoch nicht zu erkennen. Anschließend begaben sich die Personen in die am Bahnsteig bereitstehende S2 und fuhren in Richtung Dortmund. Einsatzkräfte empfingen die S-Bahn im Dortmunder Hauptbahnhof und konnten mit Hilfe von zuvor gefertigten Lichtbildern den Tatverdächtigen ausmachen. Der 16-Jährige war sichtlich überrascht, als die Polizisten ihn mit dem Sachverhalt konfrontierten und ihm die Tat zu ordnen konnten. Dabei habe es sich lediglich um einen Streich gehandelt, gab der Minderjährige an.

Die Bundespolizisten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des Missbrauchs von Notrufen gegen den jungen Dortmunder ein.

