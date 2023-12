Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfallflucht in Blieskastel

Blieskastel (ots)

Am Donnerstag, 21.12.2023, zwischen 10:05 Uhr und 10:30 Uhr, ereignete sich eine Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz eines Drogeriemarktes in der Bliestalstraße in Blieskastel. Eine bislang unbekannte ältere Dame hatte die Fahrertür ihres Fahrzeugs gegen die Beifahrertür eines benachbart parkenden Skoda Octavia geschlagen. An der Beifahrertür des Skoda war hierdurch ein Sachschaden entstanden. Anschließend entfernte sich die Unfallverursacherin unerlaubt von der Örtlichkeit.

Die Tat war durch einen Zeugen beobachtet worden, welcher die Polizei verständigte.

Bei dem flüchtigen Fahrzeug handelt es sich mutmaßlich um einen Kleinwagen, möglicherweise Citroën C 2, mit Homburger Kreiskennzeichen.

Die Polizei sucht nun weitere Zeugen, welche möglicherweise Angaben zum Sachverhalt machen können. Diese werden gebeten sich mit der Polizei in Homburg in Verbindung zu setzen (Tel: 06841-1060).

