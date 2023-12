POL-HOM: Schwerer Verkehrsunfall in Gersheim

Homburg (ots) - Am Montag, 18.12.2023, zwischen 20:00 Uhr und 22:15 Uhr, ereigneten sich zwei Pkw-Aufbrüche auf dem Parkplatz vor der ehemaligen Hohenburgschule in der Fruchthallstraße in Homburg. Ein Bislang unbekannter Täter schnitt im Tatzeitraum das Stoffdach eines Mini Cooper Cabrio auf und erlangte so Zugang zum Fahrzeuginnenraum. Dort entnahm der Täter eine Geldbörse aus dem Handschuhfach und entwendete das ...

