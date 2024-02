Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Öffentlichkeitsarbeit bei Instagram, Facebook und Co.

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM-(kri)-Die Polizeiinspektion Hildesheim nutzt seit vielen Jahren verschiedene Social-Media-Plattformen, um Bürgerinnen und Bürger zu unterschiedlichen Themeninhalten zu informieren. Die Zahlen der Abonnenten/-innen bei Instagram und Follower/-innen bei Facebook sowie X zeigen, wie wichtig es ist, dass die Polizei diese Informationstools nutzt.

Seit Juni 2021 geben zwei Social-Media-Cops und zwei Vertreter auf personalisierten Accounts ihren Abonnenten/-innen bei Instagram Einblicke in den Berufsalltag, Präventionstipps und informieren interessierte Schülerinnen und Schüler zum Studium bei der Polizei Niedersachsen. In den zweieinhalb Jahren haben über 21000 Interessierte den Klick bei "Folgen" getätigt und sehen sich nun fortlaufend die Beiträge, Reels und Storys an. Nun wurde ein Account in einen funktionalen Account, Accountname: polizei.hildesheim, umgewandelt. Das bedeutet, dass mehrere Polizeibeamte/-innen den Account betreuen und Content erstellen. Das Team besteht aus Beamten/-innen aus dem Einsatz- und Streifendienst, dem Ermittlungsdienst sowie aus dem Stab. Sie versehen ihren Dienst in Alfeld, Bad Salzdetfurth, Sarstedt und Hildesheim. Somit deckt die Polizeiinspektion Hildesheim fast alle Dienststellen im Zuständigkeitsbereich ab. "Meine Kolleginnen und Kollegen freuen sich auf die neue Herausforderung. Sie haben tolle Ideen für interessanten Content. Die Abonnenten und Abonnentinnen können gespannt sein", so Kristin Möller, Pressesprecherin der Polizeiinspektion Hildesheim. Der Account von Jannes Heinemann und Ruben Kell, polizei.hildesheim.jh, bleibt wie gewohnt ein personalisierter Account. Sie berichten weiter aus dem Einsatz- und Streifendienst und der Verfügungseinheit.

Bei den Facebook- und X-Accounts der Polizei Hildesheim gibt es ebenfalls keine Veränderungen. Die rund 11200 Follower/-innen können weiterhin u.a. die geposteten Pressemeldungen, Fahndungen und Sperrungen ansehen und kommentieren.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell