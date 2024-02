Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Einbruch in Einfamilienhaus in Groß Düngen - Zeugenaufruf -

Hildesheim (ots)

BAD SALZDETFURTH/ GR. DÜNGEN (lud)

Bislang unbekannte Täter nutzten in dem Zeitraum vom 16.02.2024, 16:30 Uhr, bis zum 22.02.2024, 20:00 Uhr, die Abwesenheit der Bewohnerin eines Einfamilienhauses in der Schubertstraße im Bad Salzdetfurther Ortsteil Gr. Düngen aus und drangen in dieses ein.

Zutritt in das Einfamilienhaus verschafften sich der oder die Täter durch das gewaltsame Öffnen eines rückwärtig gelegenen Fensters. Ob etwaige Gegenstände entwendet wurden ist bislang nicht bekannt. Eine genaue Schadensaufstellung steht noch aus.

Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05063/901-0 bei der Polizei in Bad Salzdetfurth zu melden.

