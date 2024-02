Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Großkontrolle an der B3 in Alfeld OT Godenau

Hildesheim (ots)

Alfeld OT Godenau (msc) - Auch im Jahr 2024 ist die Polizei Alfeld bestrebt die Eigentumskriminalität im hiesigen Zuständigkeitsbereich zu senken. Ein Mittel, um neue Erkenntnisse zu erlangen und präventiv tätig zu werden, sind die Durchführung von Großkontrollen im Bereich des überörtlichen Verkehrs. Aus diesem Grund führte die Polizei Alfeld, am 21.02.2024 in der Zeit von 10:00 Uhr bis 15:00 Uhr, mit Unterstützung der ZPD Hannover, eine stationäre Kontrolle zum Thema Eigentumskriminalität durch. Dabei wurden im o.g. Zeitraum ca. 75 PKW, mit ca. 85 Insassen kontrolliert. Insgesamt waren 15 Polizeivollzugsbeamte im Einsatz. Bei zwei Personen wurde festgestellt, dass diese bereits polizeilich in Bezug auf Eigentumskriminalität in Erscheinung getreten sind. Hinweise auf aktuelle Straftaten ergaben sich jedoch nicht. Im Zuge der Verkehrskontrollen wurden ca. 15 Ordnungswidrigkeiten festgestellt. Darunter eine Überladung eines Sprinters von ca. 20% seines zulässigen Gesamtgewichts. Außerdem wurde in einem Fall die Weiterfahrt untersagt, da die Bereifung des PKW in einem mangelhaften Zustand war. In einem weiteren Fall wurde ein Verstoß gegen die Sozialvorschriften festgestellt, welcher an das zuständige Gewerbeaufsichtsamt weitergeleitet wird. Außerdem wurde in einem Fall festgestellt, dass ein Fahrzeugführer nicht über die benötigte Fahrerlaubnis verfügte. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, außerdem wurde ihm die Weiterfahrt untersagt. Im weiteren Verlauf des Jahres 2024 wird die Polizei Alfeld ähnlich gelagerte Kontrollen durchführen, um neue Erkenntnisse im Bereich der Eigentumskriminalität zu erlagen.

