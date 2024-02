POL-HI: Diekholzen: Brand auf Gelände von ehemaliger Lungenklinik

Hildesheim (ots) - Nordstemmen - (jb) Durch eine unbekannte Person wurde einer 88-jährigen Nordstemmerin die Geldbörse entwendet. Die Geschädigte war gg. 12.00 Uhr in einem Lebensmittelgeschäft in der Hauptstraße in Nordstemmen einkaufen. Hier wurde sie vermutlich angerempelt. An der Kasse bemerkte sie dann, dass ihre Geldbörse, die sie während des Einkaufs in ihrer äußeren Jackentasche deponiert hatte, weg war. Kurz zuvor hatte diese Geldbörse eine bislang ...

mehr