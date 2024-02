Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Diebstahl von vier Autos in einer Nacht - Ermittler suchen mögliche Zeugen

Hildesheim (ots)

LANDKREIS HILDESHEIM - (jpm) In der Nacht zu Mittwoch (21.02.2024) haben Autodiebe einen Porsche, zwei Audi und einen BMW gestohlen. Zwei Tatorte liegen in Sarstedt. Hier ist ein Fahrzeug, nicht weit entfernt von der Straße wo es wegkam, allerdings wieder aufgetaucht. Die anderen beiden Tatorte befinden sich in den Algermissener Ortsteilen Bledeln und Lühnde.

Den bisherigen Ermittlungen zufolge haben unbekannte Täter im Zeitraum zwischen Dienstagabend, 20:00 Uhr, und Mittwochmorgen, 05:45 Uhr, in der Schumannstraße in Sarstedt einen weißen BMW X3 von einem Privatgrundstück entwendet. Der Nutzer des Fahrzeugs konnte dieses aber selbst, kurze Zeit nachdem er den Diebstahl bemerkt hatte, in der Gutenbergstraße wieder ausfindig machen.

Ebenfalls in Sarstedt, in diesem Fall aus einer Parkbucht in der Geschwister-Scholl-Straße, ist ein schwarzer Audi A6 Avant abhandengekommen. Der Tatzeitraum liegt zwischen 21:00 Uhr abends und 06:20 Uhr morgens.

In Bledeln hatten es die Diebe auf einen schwarzen Porsche Cayenne abgesehen. Das Fahrzeug hatte der Geschädigte zuvor vor seinem Grundstück in der Wallstraße abgestellt, von wo es am Mittwoch, zwischen 01:00 Uhr und 06:50 Uhr, verschwand.

Im Nachbarort Lühnde wurde in der Bledelner Straße ein weißer Audi Q 7 entwendet. Der Geschädigte hatte sein Auto am Dienstagabend, gegen 19:00 Uhr, auf seinem Grundstück geparkt. Am nächsten Morgen bemerkte er gegen 08:50 Uhr das Fehlen des Q 7.

Die Ermittlungen in allen Fällen werden zentral vom 2. Fachkommissariat der Polizeiinspektion Hildesheim geführt. Der Gesamtschaden wird auf einen unteren sechsstelligen Betrag geschätzt.

Mögliche Zeugen, denen in Zusammenhang mit den Diebstählen verdächtige Personen oder Fahrzeuge, etwa mit auswärtigen Kennzeichen, aufgefallen sind oder die sonstige sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Nr. 05121/939-115 bei der Polizei Hildesheim zu melden. Eventuell wurden die Tatorte schon vorher von den Dieben ausgekundschaftet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell