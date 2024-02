Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zwei Unfälle im Bereich des PK Bad Salzdetfurth - Eine Person verletzt, eine Fahrzeugführerin alkoholisiert -

Hildesheim (ots)

Holle/Astenbeck und Lamspringe - Zwei Verkehrsunfälle kurz nacheinander forderten die Beamten des PK Bad Salzdetfurth.

Zunächst kam es vor dem Einmündungsbereich der K 305/ B6 in Astenbeck zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Kraftfahrzeugen. Den Ermittlungen nach fuhr der 65jährige Führer (aus dem Bereich Seesen) eines "Harvesters" mit dieser Arbeitsmaschine auf den vor ihm stehenden Pkw Hyundai I20 einer 19jährigen aus dem Bereich Holle auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Pkw Hyundai auf den davorstehenden Pkw Opel Astra einer 43jährigen aus dem Bereich Bad Salzdetfurth geschoben. Durch den Aufprall wurde die Insassin des Pkw Hyundai leicht verletzt. Am ihrem Pkw entstand vermutlich ein Totalschaden. Zudem entstand am Pkw Opel Astra geringer Sachschaden. Insgesamt wird der Schaden auf ca. 8.000 Euro geschätzt. Die 19jährige Fahrzeugführerin wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus nach Hildesheim verbracht. Ihr Pkw wurde abgeschleppt.

Weitreichende Folgen hat ein Verkehrsunfall für die Fahrzeugführerin eine VW Up in Lamspringe. Eine 41jährige fuhr zunächst mit ihrem Pkw rückwärts von einem Grundstück in der Straße Pferdewiese. Im Anschluss wollte sie ihre Fahrt vorwärts fortsetzen. Dabei kam sie nicht weit und prallte bereits nach wenigen Metern in eine Grundstücksmauer. Diese wurde dabei erheblich beschädigt und fiel um. Der VW blieb auf der Mauer stehen. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten eine deutliche Alkoholbeeinflussung bei der Unfallverursacherin fest. Ein Alkoholtest wurde von ihr verweigert. Ihr wurde von einem Arzt eine Blutprobe entnommen, um die tatsächliche Alkoholkonzentration feststellen zu können. Des Weiteren wurde ihr Führerschein sichergestellt. Ein Strafverfahren wurde entsprechend eingeleitet.

Am Pkw dürfte wirtschaftlicher Totalschaden entstanden sein. Der Gesamtschaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt. Der Pkw wurde abgeschleppt.

