Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Fahndungserfolg - Bundespolizei nimmt Diebesduo fest

Wuppertal, Düsseldorf (ots)

Zwei junge Männer (30, 32) entwendeten einer Reisenden (22) am Donnerstagmorgen (15. Februar), um 09.30 Uhr im ICE 206 auf der Fahrt von Köln nach Solingen ihr Hab und Gut und flüchteten in Richtung Düsseldorf. Bundespolizisten konnten die Tatverdächtigen vorläufig festnehmen, das Diebesgut sicherstellen und die Wertgegenstände an die Geschädigte übergeben.

Eine 22-jährige Deutsche wurde auf dem Bundespolizeirevier Wuppertal vorstellig und gab an, dass ihr im ICE 206 der Rucksack mit diversen technischen Geräten im Wert von 2.500 Euro durch zwei Männer entwendet worden sei. Neben einer Täterbeschreibung, konnte die Geschädigte ihren Rucksack mittels eines Ortungssystems ausfindig machen. Die Lokalisierung ergab, dass die Gegenstände kurz vor dem Düsseldorfer Hauptbahnhof seien. Eine Streife der Bundespolizei fahndete im Düsseldorfer Hauptbahnhof nach den beschriebenen Tätern sowie dem Rucksack. Dabei konnten zwei algerische Staatsangehörige (30, 32) angetroffen werden. Bei einer anschließenden Durchsuchung fanden die Beamten das Diebesgut und stellten es sicher. Das Duo wurde vorläufig festgenommen und der Dienststelle zugeführt.

Die 22-jährige Geschädigte verlegte von Wuppertal nach Düsseldorf und empfing ihren Rucksack samt Inhalt. Beide Männer mussten wegen fehlender Haftgründe die Wache verlassen und erhielten für den Düsseldorfer Hauptbahnhof einen Platzverweis. Der 32-Jährige verhielt sich verbal aggressiv und wollte die Wache nicht verlassen. Als die Bundespolizisten ihn nach draußen begleiteten, sperrte und wehrte er sich vehement. Ein Bundespolizist zog sich dabei eine leichte Schürfwunde am Schienbein zu. Er war weiterhin dienstfähig.

Gegen das Duo wurde ein Strafverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls eingeleitet. Die Bundespolizisten leiteten zudem gegen den 32-Jährigen ein Strafverfahren wegen des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ein.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell