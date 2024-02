BPOL NRW: Nach Diebstahl im ICE - Bundespolizei nimmt 32-Jährigen fest

Gelsenkirchen (ots) - Am gestrigen Donnerstagnachmittag (15. Februar) soll ein junger Mann versucht haben, mit einer total gefälschten Banknote in einer Apotheke im Hauptbahnhof Gelsenkirchen zu bezahlen. Bundespolizisten Gegen 16 Uhr soll ein 20-Jähriger in einer Apotheke im Gelsenkirchener Hauptbahnhof einen total gefälschten Geldschein vorgelegt haben, um zu ...

mehr