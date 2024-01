Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Dersum - Mülltonnen in Brand geraten

Dersum (ots)

Am 1. Januar wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Einsatz an der Mozartstraße in Dersum alarmiert. Aus bislang ungeklärter Ursache gerieten gegen 23.20 Uhr zwei Mülltonnen in Brand. Verletzt wurde niemand. Durch das Feuer wurde der Kunststoffüberstand am Dachstuhl in Mitleidenschaft gezogen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro. Die Feuerwehr Dersum war mit drei Fahrzeugen und 25 Feuerwehrkräften vor Ort.

