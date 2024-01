POL-EL: Nordhorn - Musikbox gestohlen

Lingen (ots) - In der Nacht zu Sonntag haben bislang unbekannte Täter die Scheibe eines BMW in der Kolkstraße in Lingen eingeschlagen. Sie entwendeten aus dem Pkw eine Geldbörse samt Inhalt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Lingen unter der Telefonnummer 0591/870 in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

