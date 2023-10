POL-BI: Schlangenlinienfahrt offenbart Alkohol- und Drogenkonsum

Bielefeld (ots) - FR / Bielefeld / Oldentrup - In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, 11.10.2023, erlangten Unbekannte Zugang zu einem Firmengebäude an der Friedrich-Hagemann-Straße. Der oder die Einbrecher entkamen mit Bargeld. Die Polizei sucht Zeugen. Am Mittwochmorgen stellte eine Mitarbeiterin der Firma in Höhe des Baderbachs fest, dass Einbrecher gewaltsam in den Kantinenbereich eingedrungen waren. Anschließend waren die Täter mit Bargeld in eine unbekannte ...

