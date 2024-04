Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (137/2024) Landesweite Kampagne "Protect your bike" der Polizei Niedersachsen auch in Stadt und Landkreis Göttingen gestartet

Bild-Infos

Download

4 weitere Medieninhalte

3 Dokumente

Göttingen (ots)

LANDKREIS GÖTTINGEN (jk) - Auch in der Polizeiinspektion (PI) Göttingen hält der deutliche Anstieg bei Fahrraddiebstählen an. Mit einem Zuwachs von 774 Delikten (42 %) im Jahr 2023 im Vergleich zu den 1.825 Fällen im Vorjahr, ist hier eine erhebliche Zunahme zu verzeichnen. Besonders betroffen sind Eigentümer von E-Bikes. Der finanzielle Schaden hat sich im Jahr 2023 auf über 3,8 Millionen Euro erhöht, gegenüber 2,1 Millionen Euro im Jahr 2022. Als Reaktion darauf hat die PI Göttingen zunächst eine eingerichtete Ermittlungsgruppe weitergeführt und darauf aufbauend eine Sonderkommission zur Bekämpfung dieses Deliktbereichs etabliert, die sich weiterhin intensiv dieser Herausforderung widmet.

Dazu der Leiter des Zentralen Kriminaldienstes Oliver Tschirner im Rahmen der Veröffentlichung der Polizeilichen Kriminalstatistik 2023 im März:

"Die Thematik des Fahrraddiebstahls bleibt auch im Jahr 2024 ein zentraler Schwerpunkt unserer Ermittlungen", erklärt KD Tschirner. "Nach unseren Erkenntnissen werden auch die derzeit besten Schlösser für hochpreisige Fahrräder weiterhin in kürzester Zeit mittels technischer Gerätschaften aufgebrochen und so in Sekunden das Fahrrad entwendet. Leider ist die Stadt Göttingen als Fahrradstadt bundesweit die Nummer eins in diesem Deliktsbereich. Die mediale Berichterstattung sensibilisiert die Menschen natürlich auch dahingehend, eigene Präventionsmaßnahmen zu ergreifen. Darüber hinaus stehen wir in stetigem Kontakt mit unseren Partnern in den Sicherheitsnetzwerken, um präventive Strategien, wie zum Beispiel technische Sicherheitslösungen, zu stärken - ein Beispiel hierfür sind z.B. Fahrradgaragen an Bildungseinrichtungen" (Auszug Pressemitteilung zur Polizeilichen Kriminalstatistik 2023, siehe auch https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/119508/5736226).

Neue landesweite Kampagne "Protect your bike" soll Diebstähle verhindern

Die Göttinger Ermittler einschließlich des Beauftragten für Kriminalprävention Polizeihauptkommissar Marko Otte legen deshalb allen Besitzerinnen und Besitzern die Tipps der neuen landesweiten Präventionskampagne "Protect your bike" der Polizei Niedersachsen dringend ans Herz. Präventioner Otte selbst war für die Polizeidirektion Göttingen in der dazugehörigen Landesarbeitsgruppe "Pedelec-/E-Scooter-Diebstahl" vertreten.

"Protect your bike" wurde am letzten Donnerstag (04.04.23) pünktlich zum Start in die Fahrradsaison offiziell vorgestellt. Die dazugehörige Pressemitteilung des LKA Niedersachsen befindet sich im Anhang.

Polizei informiert lokale Händler

Bereits im Vorfeld des Rollouts hat die Polizei Göttingen Kontakt zu den örtlichen Fahrradhändlern in Stadt und Landkreis aufgenommen, um sie im Sinne der Kampagne als "Partner der Polizei" zu gewinnen. Die Kontaktbereichsbeamten in Stadt und Landkreis Göttingen haben die Fahrradhändler in ihren Bereichen aufgesucht und das Konzept sowie die Hintergründe vorgestellt. Bis auf einige wenige, konnten bereits alle Betreiber erreicht werden. 24 Händler erklärten sich sofort bereit, als "Partner der Polizei" mitzumachen.

Infoblatt und "Hänger"

Die Kampagne "Protect your bike" wird begleitet von einem Infoblatt und dem sog. "Hänger" (siehe Anhang).

Das Infoblatt dient der Beratung durch den Händler, hinsichtlich der Fahrradsicherung. Es kann mit einem Firmenstempel versehen und nach Beratung dem Kunden übergeben werden. Nach Möglichkeit sollte der Verkäufer die Rahmennummer des gekauften Fahrrads/E-Scooters gleich für den Kunden notieren oder gemeinsam mit ihm oder ihr einen Fahrradpass ausfüllen. Die sog. "Hänger" sind für im Verkaufsraum ausgestellte Räder gedacht.

Weitere Tipps von Marko Otte:

"Primäres Ziel sollte sein, das Fahrrad aufgrund von Sicherungen, Abstellplatz oder guten Abstellanlagen von vornherein für den Täter uninteressant zu machen. Die Kombination aus mehreren Maßnahmen kann unter Umständen einen Diebstahl verhindern oder zumindest erheblich erschweren, wie z. B. die Verwendung von zwei verschiedenen, voneinander unabhängigen Schlössern (Bügelschloss, Faltschloss, Kettenschloss). Auch Alarmanlagen bzw. Alarmschlösser sorgen für große Aufmerksamkeit und ein GPS-Tracker kann zum Auffinden des Rades Führen. Sollte es dennoch zum Diebstahl kommen, so ist es sehr hilfreich, wenn der Geschädigte bei einer Anzeigeerstattung die Daten zum entwendeten Fahrrad, z.B. in Form eines Fahrradpasses, vorweisen kann. Insbesondere die Rahmennummer ist hier DAS individuelle Kennzeichen".

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell