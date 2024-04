Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (134/2024) Autobahnpolizei Göttingen: Aktuelle Fahrstreifensperrung der BAB A 7 zwischen den Anschlussstellen AS Northeim-Nord und Northeim-West in Fahrtrichtung Süden

Göttingen (ots)

(zi) Nach einem Verkehrsunfall kommt es momentan ab der AS Northeim-Nord bis zur AS Northeim-West in Fahrtrichtung Süden zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Der Verkehr wird aktuell über die 2. Überholspur an der Unfallstelle vorbeigeführt. Die Verkehrsteilnehmer werden gebeten, den Bereich nach Möglichkeit weiträumig zu umfahren. Es wird nachberichtet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell