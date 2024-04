Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (132/2024) Einbruch bei Juwelier in Hann. Mündener Innenstadt - Schmuck und Uhren gestohlen, Zeugen gesucht!

Göttingen (ots)

Hann. Münden, Lange Straße

Nacht zu Ostersonntag, 31. März 2024

HANN. MÜNDEN (jk) - Bei einem Einbruch in ein Juweliergeschäft in der Altstadt von Hann. Münden (Landkreis Göttingen) ist in der Nacht zum Ostersonntag (31.03.24) ein Schaden in noch unbekannter Höhe entstanden. Ersten Ermittlungen zufolge drangen die Täter über einen Hintereingang in das an der Langen Straße gelegene Geschäft ein. Anschließend öffneten sie im Verkaufsraum alle Vitrinen und Schränke und stahlen Schmuck, Uhren und andere Wertgegenstände. Der Gesamtwert der Diebesbeute steht noch nicht fest.

Ein Anwohner hatte am späten Vormittag das teilweise Fehlen von Schmuck in der Schaufensterauslage bemerkt und die Polizei alarmiert. Von den Tätern fehlt jede Spur.

Zeugen, die im Laufe der Nacht in der unmittelbaren Innenstadt bzw. in der Langen Straße oder der Schmiedestraße verdächtige Personen, Fahrzeuge gesehen oder sonstige sachdienliche Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Telefon 05541/9510 beim Polizeikommissariat Hann. Münden zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell