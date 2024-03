Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (130/2024) Drei Verletzte bei Brand in Klinikgebäude in Tiefenbrunn - Ursache noch unklar, Ermittlungen dauern an

Göttingen (ots)

Gemeinde Rosdorf, Ortsteil Tiefenbrunn, dortige Fachklinik Freitag, 29. März 2024, gegen 16.40 Uhr

TIEFENBRUNN (jk) - In einer Fachklinik in Tiefenbrunn (Landkreis Göttingen) ist am Freitagnachmittag (29.03.34) gegen 16.40 Uhr aus noch unbekannter Ursache ein Feuer ausgebrochen. Betroffen war das Wirtschaftsgebäude, in dem sich u. a. die Küche und der Speisesaal befinden. Drei Patienten, die in benachbarten Gebäuden untergebracht waren, wurden durch Rauchgas verletzt. Ein Feuerwehrmann zog sich im Rahmen des Einsatzes eine Fußverletzung zu.

Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte wurde bereits eine extreme Rauchentwicklung festgestellt. In der Folge griff der Brand auf den gesamten Dachstuhl des in L-Form errichteten Fachwerkgebäudes über. Die Flammen konnten durch die alarmierten Feuerwehren der umliegenden Ortschaften unter Kontrolle gebracht werden. Insgesamt waren etwa 90 Kameraden aus Rosdorf, Obernjesa, Mengershausen und Settmarshausen sowie zwei Drehleitern der FFW Hann. Münden und der BFW Göttingen im Löscheinsatz. Mehrere Rettungswagen und das THW waren ebenfalls vor Ort.

Wie es zu dem Feuer gekommen ist, steht noch nicht fest. Der Brandort wurde von der Polizei für die entsprechenden Ermittlungen beschlagnahmt. Zur Schadenshöhe liegen noch keine genauen Informationen vor.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell