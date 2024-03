Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (128/2024) Unbekannte brechen Schuppen in Waake auf - Vier Taten in der Nacht zu Montag, Polizei Duderstadt ermittelt und sucht Zeugen

Göttingen (ots)

Waake, Schulstraße, Mackenröder Straße, Auf dem Berge, Über den Höfen Nacht zu Montag, 25. März 2024

WAAKE (jk) - Unbekannte haben in der Nacht zu Montag (25.03.24) in Waake (Landkreis Göttingen) vier Schuppen aufgebrochen und anschließend insgesamt sechs E-Bikes und in einem Fall eine Motorsäge gestohlen. Eines der Räder wurde noch im Laufe der Nacht am Ortsausgang von Waake in einem Graben wieder aufgefunden (siehe auch https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/119508/5743153, https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/119508/5743424). Von den anderen fünf E-Bikes fehlt hingegen weiter jede Spur.

Das Polizeikommissariat Duderstadt ermittelt und sucht Zeugen, die in der Nacht zum Montag in den Straßenzügen, an denen sich die Tatorte befanden, verdächtige Personen beobachtet haben. Im Einzelnen sind dies die Schulstraße, die Mackenröder Straße sowie die Straßen Auf dem Berge und Über den Höfen.

Für die polizeilichen Ermittlungen sind außerdem auch Aufnahmen von vorhandenen Videokameras interessant. Sämtliche sachdienlichen Hinweise und Beobachtungen werden unter Telefon 05527/8461-0 entgegengenommen.

