Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (125/2024) Weißes Pedelec stammt aus Diebstahl in Waake - Ermittlungen dauern an

Göttingen (ots)

WAAKE (jk) - Das Montagnacht am Ortsausgang von Waake (Landkreis Göttingen) in einem Graben entdeckte weiße Pedelec (wir berichteten) war gestohlen. Das Rad stammt nach ersten Ermittlungen aus einem Einbruch in der Waaker Schulstraße. Von den Tätern fehlt bislang jede Spur.

Das Polizeikommissariat Duderstadt bittet Zeugen oder Anwohner, denen in der Tatnacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Ortschaft aufgefallen sind, ihre Beobachtungen unter der 05527/8461-0 mitzuteilen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell