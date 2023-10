Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Metallstäbe verbogen

Nicht zum Erfolg führten die Bemühungen eines Unbekannten am Dienstag in Ulm.

Ulm (ots)

Am Dienstag versuchte ein Unbekannter in Geschäftsräumlichkeiten in der Magirusstraße einzudringen. An der Zugangstür zu einem Lagerraum verbog er mehrere Metallstäbe. Weiter brachten ihnen seine Bemühungen nicht. Entwendet wurde nach derzeitigem Kenntnisstand nichts.

