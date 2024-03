POL-GÖ: (129/2024) In Göttinger Innenstadt entblößt - Exhibitionist von Polizei im Rahmen der Fahndung ergriffen. Zeugen gesucht

Göttingen (ots) - Dransfeld, Hoher-Hagen-Straße Freitag, 22. März 2024, zwischen 17.30 und 21.15 Uhr DRANSFELD (jk) - Durch ein zuvor aufgehebeltes Fenster sind Einbrecher am Freitag (22.03.24) in ein Einfamilienhaus in der Hoher-Hagen-Straße in Dransfeld (Landkreis Göttingen) eingestiegen. Die Tat ereignete sich in der Zeit zwischen 17.30 und 21.15 Uhr. Nach ...

