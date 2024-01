Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Nattheim - Betrunken aufgefahren

Im Rausch und ohne Führerschein verursachte am Dienstag bei Nattheim ein 51-Jähriger einen Unfall.

Der Mann war gegen 14.30 Uhr mit seinem KIA auf der B466A in Richtung Anschussstelle A7 Heidenheim unterwegs. Vor ihm fuhr ein 53-Jähriger mit einem Mercedes Vito. Der musste verkehrsbedingt anhalten. Das erkannte der KIA-Fahrer wohl zu spät und fuhr dem Kombi auf. Bei der Unfallaufnahme berichtete der 51-Jährige, dass er von der Sonne geblendet wurde. Von der Ausrede ließen sich die Beamten aber nicht täuschen. Denn der Fahrer des KIA roch bei der Unfallaufnahme nach Alkohol. Ein Test bestätigte, dass er deutlich zu viel davon getrunken hatte. In einer Klinik nahm ihm eine Ärztin Blut ab. Weitere Ermittlungen der Polizei ergaben, dass der 51-Jährige keinen Führerschein hat. Er sieht jetzt mehreren Anzeigen entgegen. Verletzt wurde niemand. Den Sachschaden an den fahrbereiten Autos schätzt die Polizei auf rund 2.500 Euro. Der 53-Jährige durfte weiterfahren, um den KIA kümmerte sich die Fahrzeughalterin. Sie muss ebenfalls mit einer Anzeige wegen des Zulassens zum Fahren ohne Fahrerlaubnis rechnen.

Die Polizei warnt: Wer betrunken fährt, bringt sich und andere in Gefahr. Denn Alkohol schränkt die Wahrnehmung ein, führt zu einer falschen Einschätzung von Geschwindigkeiten und Entfernungen, verengt das Blickfeld, beeinträchtigt Reaktion und Koordination und er enthemmt. Diese Mischung ist gefährlich. Deshalb empfiehlt die Polizei, Alkoholgenuss und Fahren konsequent zu trennen. Damit alle sicher ankommen.

