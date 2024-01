Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Gerstetten - Auf Vorderfrau aufgefahren

Unachtsamkeit führte wohl zu einem Unfall am Dienstag bei Gerstetten.

Ulm (ots)

Gegen 9.45 Uhr fuhr ein 47-Jähriger mit einem Klein-Lkw auf der L1168. Eine 44-Jährige fuhr vor ihm auf Höhe Dettingen in gleicher Richtung. Die Frau war mit einem VW unterwegs und bremste an der Einmündung zur L1164 ab. Denn dort musste sie verkehrsbedingt halten. Das bemerkte wohl der 47-Jährige zu spät und fuhr in das Heck des stehenden VW. Im VW befand sich auch ein Neugeborenes. Das wurde vorsorglich durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Die beiden Fahrenden blieben unverletzt. Die Polizei Giengen hat den Unfall aufgenommen. Den Schaden an den fahrbereiten Fahrzeugen schätzt die Polizei auf etwa 3.000 Euro.

