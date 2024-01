Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Bad Schussenried - Abstand nicht eingehalten

Zu dicht fuhr ein 35-Jähriger am Dienstag auf ein vorausfahrendes Auto bei Bad Schussenried auf und landete abseits der Straße.

Wie die Polizei mitteilt, fuhr ein 35-Jähriger gegen 11.45 Uhr auf der L275 von Bad Schussenried in Richtung Bad Buchau. Der BMW-Fahrer befand sich am Ende einer Fahrzeugkolonne. Das Auto vor ihm bog auf Höhe Torfwerk nach links in eine Seitenstraße ab. Das hatte zuvor geblinkt und die Geschwindigkeit verringert. Offensichtlich hatte der BMW-Fahrer die Geschwindigkeit des Abbiegenden falsch eingeschätzt. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, bremste der 35-Jährige ab und wich nach rechts auf den Grünstreifen aus. Dort befand sich ein Hinweisschild. Das rammt der BMW. Verletzt wurde niemand. Den Schaden an den BMW schätzt die Polizei auf etwa 4.000 Euro, den am völlig zerstörten Verkehrszeichen auf rund 600 Euro.

