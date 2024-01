Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemeldung der Polizei Jever für das Wochenende 05.01.-07.01.2024

Jever (ots)

Verkehrsunfall mit Frontalzusammenstoß auf der B210 in Jever mit 4 verletzten Personen Am 06.01.2024, gegen 12:18 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall auf der B210 in Jever, in dessen Folge mehrere Personen leicht verletzt wurden. Zum Unfallzeitpunkt befuhr der 54-jährige Führer eines Pkw die B210 in Jever aus Richtung Wittmund kommend, in Richtung Wilhelmshaven. Zwischen den Anschlussstellen Jever-Zentrum und Jever-Ost führte er, im für ihn zweispurigen Bereich, ein Überholmanöver durch. Dabei geriet der Pkw über den Gegenfahrstreifen hinweg und kollidierte mit der linksseitigen Schutzplanke. Im Anschluss kollidierte der Pkw wiederum frontal mit einem entgegenkommenden Pkw-Anhänger-Gespann. Ein 53-jähriger Fahrer eines Pkw, welcher die Strecke in Richtung Wittmund befuhr, fuhr auf das verunfallte Pkw-Anhänger-Gespann auf. Zudem touchierte der unfallverursachende Pkw anschließend das anfangs von ihm überholte, weitere Pkw-Anhänger-Gespann. Der Fahrer des überholenden Pkw, sowie 3 Insassen des entgegenkommenden Pkw wurden bei dem Frontalzusammenstoß leicht verletzt. Weiterhin entstanden insgesamt hohe Sachschäden und die beiden frontal zusammengestoßenen Pkw waren nicht mehr fahrbereit. Die Bundesstraße 210 wurde für die Verkehrsunfallaufnahme und die Bergungsarbeiten für ca. 2 Stunden in diesem Streckenabschnitt vollgesperrt. Neben der Polizei Jever und der Polizei Wittmund, waren der Rettungsdienst Friesland, die Freiwilligen Feuerwehren Jever und Sillenstede, die Notfallseelsorge im Landkreis Friesland sowie die Straßenmeisterei Jever vor Ort im Einsatz. Die polizeilichen Ermittlungen zu den genauen Umständen des Unfalls dauern an. Verkehrsunfallflucht Am Samstagmorgen, gegen 05:30 Uhr, kam ein bislang unbekannter Fahrzeugführer auf winterglatter Fahrbahn in einer Linkskurve des Nordfrostringes in Schortens, nach rechts von der Fahrbahn ab und beschädigte den Zaun einer ansässigen Firma. Nach der Begutachtung des Schadens stieg der Fahrzeugführer wieder in seinen Pkw und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. In zwei weiteren Fällen kam es am Wochenende zu witterungsbedingten Unfällen. In beiden Fällen blieb es bei Sachschäden. Sonstiges: Im hiesigen Zuständigkeitsbereich des PK Jever wurden diverse "verdrehte" Ortseingangs- und Ausgangsschilder festgestellt. Diese wurden zunächst demontiert und im Anschluss wieder montiert. An den Schildern wurden zum Teil Gummistiefel und einzelne Reifen aufgehängt. Zu Beschädigungen der Ortsschilder kommt es nicht. Diese Feststellungen dürften im Zusammenhang mit den beginnenden Protestaktionen der Landwirte zu sehen sein.

