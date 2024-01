Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Unfall beim Fahrstreifenwechsel

Am Dienstag verursachte ein 51-JÄhriger in Göppingen Sachschaden.

Ulm (ots)

Um 7.40 Uhr war der 51-Jährige mit seinem VW Passat in der Stuttgarter Straße in Richtung Faurndau unterwegs. Auf Höhe eines Museums wechselte er vom rechten auf den linken Fahrstreifen. Dabei übersah er wohl einen 55-Jährigern mit einen VW Caddy. Der fuhr in gleicher Richtung und befand sich neben ihm. Die Fahrzeuge stießen zusammen. Verletzt wurde niemand. Die Polizei Göppingen hat den Unfall aufgenommen. Den Schaden schätzt sie am VW Passat auf 2.000 Euro, am VW Caddy auf 1.000 Euro. Beide Fahrzeuge blieben fahrbereit.

