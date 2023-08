Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Versuchter Diebstahl eines Kfz- Zeugensuche

Arnstadt (ots)

In der Zeit zwischen dem 10. Juli, 19.00 Uhr und dem 11. Juli, 14.00 Uhr parkte auf einem Parkplatz in der Schönbrunnstraße ein Transporter mit Anhänger. Auf dem Anhänger war ein BMW geladen. Ein oder mehrere Unbekannte begaben sich zu dem Transporter, beschädigten die Seitenscheibe, entwendeten einen Fahrzeugschlüssel aus dem Inneren des Transporters und versuchten den BMW vom Anhänger zu entwenden. Dieses Vorhaben misslang. Es entstand Sachschaden in Höhe von ungefähr 1.000 Euro. Personen, die verdächtige Wahrnehmungen im Zusammenhang mit dem Sachverhalt getätigt haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0179310/2023) in Verbindung zu setzen. (jd)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell