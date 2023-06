Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbrüche im HSK

Hochsauerlandkreis (ots)

Marsberg: Am Samstag gegen 2 Uhr sind Unbekannte in ein Haus in der Straße "Aufm Piggenpohl" eingebrochen. Die Täter verschafften sich über ein Fenster Zu-gang zu dem Gebäude. Eine Bewohnerin wurde durch das Bellen ihres Hundes geweckt, konnte jedoch niemanden am oder im Haus antreffen. Möglicherweise wurden die Einbrecher durch das Bellen des Hundes vertrieben. Ob etwas gestoh-len wurde ist derzeit noch unklar. Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiwache in Marsberg unter der 02992 / 90 200 3711.

