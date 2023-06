Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall, Sachbeschädigungen an PKWs, Verkehrsunfallflucht

Betzdorf, Mudersbach (ots)

Am Freitag, den 16.06.23 kam es um 16:20 Uhr zu einem Auffahrunfall in der Friedrichstraße in Betzdorf. Die 26-jährige Fahrerin eines VW fuhr bei stockendem Verkehr auf einen vorausfahrenden Dacia auf. Es entstand geringer Sachschaden in Höhe von ca. 750 Euro.

Im Zeitraum von Donnerstag, den 15.06.2023 14:40 Uhr bis Freitag, den 16.06.2023 17:00 Uhr wurden in Mudersbach in der Sängerstraße und Giebelwaldstraße insgesamt vier PKWs zerkratzt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf geschätzte 14.500EUR. Täterhinweise liegen aktuell nicht vor. Hinweise bitte an die Polizei Betzdorf (02741/9260 oder pibetzdorf@polizei.rlp.de).

Auf dem Parkplatz des Center-Shop in Betzdorf wurde am Freitag, den 16.06.2023 zwischen 17:00 und 22:30 Uhr ein geparkter VW Polo durch ein noch unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Der Sachschaden wird auf ca. 800EUR geschätzt. Hinweise bitte an die Polizei Betzdorf (02741/9260 oder pibetzdorf@polizei.rlp.de).

