POL-GÖ: (133/2024) Unfallflucht in Tettenborn - Zaunpfahl beim Wenden beschädigt und abgehauen, Polizei fahndet nach weißem Transporter mit Erfurter Kennzeichen

Göttingen (ots)

Bad Sachsa, Ortsteil Tettenborn, Mackenroder Straße Donnerstag, 28. März 2024, zwischen 17.35 und 17.45 Uhr

TETTENBORN (jk) - In der Mackenroder Straße in Tettenborn (Landkreis Göttingen) hat ein unbekannter weißer Transporter am vergangenen Donnerstag (28.03.24) in der Zeit zwischen 17.35 und 17.45 Uhr beim Wenden einen Gartenzaun beschädigt und ist anschließend geflüchtet.

Ersten Ermittlungen zufolge könnte es sich bei dem gesuchten Fahrzeug um einen Ford Transit handeln. An dem Transporter sollen Erfurter Kennzeichen (EF-) angebracht gewesen sein. Im Zuge der Sachverhaltsaufnahme stellte die Polizei an der Unfallstelle Teile der Rücklichtverkleidung sicher. Der Wagen muss also frisch beschädigt sein.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der 05524/963-0 bei der Polizei in Bad Lauterberg zu melden.

