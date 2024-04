Göttingen (ots) - (zi) Nach einem Verkehrsunfall kommt es momentan ab der AS Northeim-Nord bis zur AS Northeim-West in Fahrtrichtung Süden zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Der Verkehr wird aktuell über die 2. Überholspur an der Unfallstelle vorbeigeführt. Die Verkehrsteilnehmer werden gebeten, den Bereich ...

mehr