POL-GÖ: (580/2023) Fassade der Göttinger Tageblatts mit Parolen beschmiert - Staatschutzkommissariat ermittelt, Zeugen gesucht

Göttingen (ots) - Göttingen, Bereich Gartetalbahnhof, Fußgänger-/Fahrradweg am Leineufer unterhalb der Bahnüberführung Montag, 13. November 2023, gegen 15.45 Uhr GÖTTINGEN (jk) - Ein bislang unbekannter Mann hat sich am Nachmittag des 13. November (Montag) am Leineufer mit geöffneter Hose und entblößtem ...

mehr