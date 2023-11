Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (578/2023) Am Nachmittag am Leineufer entblößt - Polizei fahndet nach unbekanntem, dunkel gekleideten Mann, Zeugen für Vorfall gesucht

Göttingen (ots)

Göttingen, Bereich Gartetalbahnhof, Fußgänger-/Fahrradweg am Leineufer unterhalb der Bahnüberführung Montag, 13. November 2023, gegen 15.45 Uhr

GÖTTINGEN (jk) - Ein bislang unbekannter Mann hat sich am Nachmittag des 13. November (Montag) am Leineufer mit geöffneter Hose und entblößtem Geschlechtsteil in der Öffentlichkeit bewegt. Der Vorfall hat sich nach derzeitigen Informationen gegen 15.45 Uhr auf dem parallel zur Leine verlaufenden Fußgänger-/Radweg etwa in Höhe des Gartetalbahnhofs ereignet.

Eine Schülerin, die sich auf dem Nachhauseweg befand, sah den Mann und berichtete ihrer Mutter davon. Die Göttingerin informierte die Polizei und erstattete Anzeige.

Da es sich bei der beschriebenen Tatörtlichkeit um einen von Spaziergängern und Radfahrenden gern genutzten Weg handelt, hoffen die Ermittler, dass es weitere Zeugen gibt. Diese werden gebeten, sich zu melden.

Der Gesuchte wird als ca. 20 bis 40 Jahre alt, etwa 170 cm groß mit Brille und einem Dreitagebart beschrieben. Zur Bekleidung sind ein schwarzer Kapuzenpullover (Kapuze war aufgesetzt), eine schwarze Jogginghose, schwarze Turnschuhe und ein schwarzer Rucksack bekannt. Die Gangweise des Unbekannten soll breitbeinig gewesen sein.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Göttingen unter Telefon 0551/491-2115 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell