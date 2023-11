Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (576/2023) Während der Fahrer schlief - Unbekannte zapfen 600 Liter Diesel aus LKW-Tank ab

Göttingen (ots)

Bad Lauterberg, Nüxei, Rastplatz an der Bundesstraße 243 in Fahrtrichtung Nordhausen Montag, 13.11., 20.00 Uhr, bis Dienstag, 14.11.23, 02.30 Uhr

BAD LAUTERBERG (jk) - Während der Fahrer schlief haben Unbekannte in der Nacht zum 14. November (Dienstag) an der B 243 bei Bad Lauterberg (Landkreis Göttingen) aus dem Tank seines LKW rund 600 Liter Dieselkraftstoff abgezapft und gestohlen. Der Schaden beträgt etwa 1.500 Euro. Der Diebstahl ereignete sich zwischen 20.00 und 02.30 Uhr auf einem Rastplatz in Richtung Nordhausen etwa einen Kilometer von der Landesgrenze Thüringen. Sachdienliche Hinweise nimmt die ermittelnde Polizeistation Bad Sachsa unter Telefon 05523/95279-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell