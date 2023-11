Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (575/2023) Unfallflucht in Scheden - Beim Rangieren in der Gaußstraße Nissan Micra beschädigt und abgehauen

Göttingen (ots)

Scheden, Gaußstraße, Höhe Nr. 14

Samstag, 18.11., 12.00 Uhr, bis Sonntag, 19.11.23, 08.45 Uhr

SCHEDEN (jk) - Mutmaßlich beim Rangieren hat ein unbekannter Fahrzeugführer am letzten Wochenende in Scheden (Landkreis Göttingen) in der Gaußstraße auf Höhe Hausnummer 14 einen geparkten Nissan Micra erheblich beschädigt und ist anschließend von der Unfallstelle geflüchtet. Der Vorfall ereignete sich zwischen Samstagmittag und Sonntagmorgen (18./19.11.). Bei der Kollision entstand an dem roten Kleinwagen ein geschätzter Schaden in Höhe von 5.000 Euro. Die Polizei stellte im Bereich der Anstoßstelle hellgraue Lackanhaftungen sicher. Von dem Unfallverursacher fehlt noch jede Spur. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeistation Dransfeld unter 05502/ 99979-0.

