POL-HAM: Wohnungseinbruchsradar Hamm für die Woche vom 13. November bis 19. November

Hamm-Uentrop (ots) - Am Samstag, 18.November, um 18.18 Uhr, wurde ein Fußgänger am Kreisverkehr der Ostwennemarstraße nahe des Maxi-Centers verletzt. Der 68-jährige Mann wollte die Straße am dortigen Kreisverkehr über den Zebra-Streifen überqueren, als ihn ein 45-jähriger Autofahrer übersah. Der Autofahrer fuhr mit seinem BMW in Richtung Alter Uentroper Weg. Er führte zwar noch eine Gefahrbremsung aus, als er ...

