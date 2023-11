Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Verkehrsunfall mit Personenschaden - Verursacher flüchtet

Hamm-Mitte (ots)

An einer Bushaltestelle am Hans-Böckler-Platz kam es am Freitag, 17. November, um 18.45 Uhr, zu einem Verkehrsunfall bei dem eine Autofahrerin leicht verletzt wurde und der Verursacher flüchtete. Die 41-jährige Frau hatte mit ihrem Audi hinter einem Bus halten müssen, der die Haltestelle angefahren hatte, um Fahrgäste aussteigen zu lassen. Eine weitere 75-jährige Autofahrerin musste hinter ihr ebenfalls halten. Auf deren Mazda aber fuhr ein unbekannter Mann mit einem schwarzen BMW auf. Bei dem Zusammenstoß wurde der Mazda auf den Audi geschoben, so dass dessen 41-Jährige Fahrerin leicht verletzt wurde. Der BMW-Fahrer scherte sich aber nicht um den Unfall sondern setzte seinen Pkw rückwärts und flüchtete über den Nordenwall von der Unfallstelle. An dem Audi und dem Mazda entstand Sachschaden in einer Höhe von insgesamt 2.500 Euro. Der flüchtige Autofahrer soll lockiges Haar tragen, sein Pkw hatte Kennzeichen aus Hamm. Weitere Hinweise auf den Unfallverursacher liegen derzeit nicht vor. Hinweise zu dem Unfallgeschehen und dem Unfallverursacher nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (hp)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell