Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Verkehrsunfall mit verletztem Kradfahrer

Hamm-Mitte (ots)

Am Freitag, 17. November, um 21.40 Uhr, wurde ein 17-jähriger Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall auf dem Caldenhofer Weg leicht verletzt. Der junge Mann war mit seinem Krad in Richtung Osten unterwegs und überholte einen langsameren Pkw, der vor ihm fuhr. Als sich der Kradfahrer neben dem Pkw befand, bog dessen 41-jähriger Fahrer nach links in eine Einfahrt ab. So kam es zu einem Zusammenstoß in dessen Folge der 17-Jährige zu Boden stürzte und leichte Verletzungen erlitt. Er wurde zwar mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, konnte dieses aber nach ambulanter Behandlung wieder verlassen. An den Fahrzeugen entstand jeweils Sachschaden in einer Höhe von insgesamt etwa 2.000 Euro. (hp)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell