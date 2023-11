POL-HAM: Israelische Flagge gestohlen - Zeugen gesucht

Hamm-Mitte (ots) - Ein geparkter Ford wurde am Donnerstag, 16. November, zwischen 10.30 Uhr und 12 Uhr, bei einem Verkehrsunfall auf dem ersten Parkdeck des Allee-Centers am Richard-Matthaei-Platz beschädigt - der unbekannte Verursacher flüchtete. Der Wagen war auf den gekennzeichneten Parkflächen im Bereich "A" geparkt und ist am hinteren Stoßfänger beschädigt worden. Einsatzkräfte der Polizei sicherten vor Ort ...

