POL-Pforzheim: PF) Pforzheim - Einbruch in Verkaufsräumlichkeiten: Zeugen gesucht

Unbekannte Täterschaft hat sich am frühen Montagmorgen unerlaubt Zugang zu Räumlichkeiten eines Ladengeschäfts auf der Wilferdinger Höhe verschafft.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen gelangten der oder die Täter am Montagmorgen kurz nach Mitternacht gewaltsam in Räumlichkeiten eines Ladengeschäfts in der Freiburger Straße. Offenbar war die unbekannte Täterschaft beim Einbruchsvorhaben gestört worden, so dass nach derzeitigem Kenntnisstand kein Diebstahlsschaden entstand. Das Polizeirevier Pforzheim-Süd hat die Ermittlungen aufgenommen.

Hinweisgeber zum Einbruch, verdächtigen Personen oder Fahrzeugen im betroffenen Bereich werden gebeten, sich telefonisch unter der Rufnummer 07231 186-3311 beim Polizeirevier Pforzheim-Süd zu melden.

