POL-Pforzheim: (FDS) Freudenstadt - Radfahrerin nach Unfall verletzt

Freudenstadt (ots)

Verletzt worden ist am Freitagnachmittag eine Radfahrerin, nachdem es zu einem Unfall mit einem Auto gekommen war.

Nach bisherigem Kenntnisstand befuhr ein 70-jähriger Autofahrer gegen 14:35 Uhr die Straße "Bärenwiesen". Einige Meter vor dem Einmündungsbereich in die Kirchstraße beabsichtigte der Mercedesfahrer sein Fahrzeug zu wenden und fuhr hierzu nach links in einen Feldweg ein. Hierbei übersah er offenbar die sich auf dem Radweg in gleicher Richtung befindliche 26-jährige Radfahrerin. In der Folge kam es zum Zusammenstoß beider Verkehrsteilnehmer, wodurch die Radfahrerin zu Fall kommt und sich leichtere Verletzungen zuzog. Für weitere Untersuchungen wurde die Frau in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 3.000 Euro.

