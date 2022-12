POL-MG: Ladendieb überführt und festgenommen - U-Haft

Mönchengladbach (ots) - Indem er einem Mann mitten in Rheydt eine über dessen Schulter hängende Tasche stahl, geriet Bargeld in niedriger vierstelliger Höhe in die Hände eines Diebes. So geschehen am Donnerstag, 29. Dezember, gegen 10 Uhr in der Nähe der Kreuzung Odenkirchener Straße/ Bahnhofstraße. Seinen Angaben zufolge hatte der 29-jährige Mitarbeiter die Einnahmen eines Geschäftes zur Bank bringen wollen. ...

