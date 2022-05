POL-MG: Trickbetrug per Whats-App

Mönchengladbach (ots) - Unbekannte haben gleich zweimal zwischen Dienstag, 24. Mai, und Mittwoch, 25. Mai, Katalysatoren an Autos gestohlen. Ein 79-Jähriger stellte am Mittwoch gegen 13.15 Uhr auf einem Parkplatz an der Geneickener Straße fest, dass der Katalysator gestohlen wurde, als er seinen grauen Toyota Prius startete und der Wagen sehr laute Geräusche von sich gab. Er hatte das Fahrzeug am Dienstag, 24. Mai, gegen 15 Uhr dort abgestellt. So erging es auch einem ...

