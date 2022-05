POL-MG: "Dooring"-Unfall: Radfahrer leicht verletzt

Mönchengladbach (ots) - An mehreren Tatorten im Stadtgebiet verteilt waren am Donnerstag, 26. Mai, Einbrecher am Werk. In Holt, Venn und in Eicken hatten sie Erfolg; in Odenkirchen wurden sie dank aufmerksamer Nachbarn verscheucht. Um 4.45 Uhr morgens drangen Unbekannte in ein Lokal an der Mürrigerstarße in Venn ein. Sie betraten das Gebäude durch einen Wintergarten, dessen Tür sie gewaltsam öffneten, und klauten Tablet-PCs sowie Bargeld. Im Stadtteil Eicken an der ...

