Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Unfall aufgrund von Kreislaufschwäche

Weimar (ots)

Am Freitagvormittag befuhr ein 80-jähriger Fahrzeugführer die Humboldtstraße stadtauswärts in Richtung Gelmeroda. Als er nach rechts auf den Parkplatz eines Einkaufsmarkts abbiegen wollte, kollidierte er mit der dortigen Schrankenanlage. Ursächlich hierfür war eine plötzlich auftretende Kreislaufschwäche. Infolge dessen wurde er in ein Klinikum gebracht. An seinem Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von 7000 Euro. Der Schaden an der Schrankenanlage beträgt 1000 Euro.

