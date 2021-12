Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Kellereinbruch

Weimar (ots)

Unbekannte Täter versuchten gewaltsam in das Kellerabteil eines Mehrfamilienhauses in der Moskauer Straße zu gelangen. Dies gelang nicht. Es entstand Sachschaden am Türblatt in Höhe von 200 Euro.

