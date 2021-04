Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Brand von Kleidercontainern

Altenkirchen/ WW (ots)

Am Sonntagmorgen, 18.04.2021, um 04:43 Uhr wurde der Polizeiinspektion Altenkirchen der Brand eines Kleidercontainers auf dem Parkplatz "Zum Weyerdamm" gemeldet. Die Freiwillige Feuerwehr Altenkirchen löschte den Brand. Am selben Morgen um 06:02 Uhr brannten zwei weitere Kleidercontainer, die auf dem Parkplatz an der "Wiedstraße" in der Nähe zur B 256 standen. Die Feuerwehr Altenkirchen musste dazu erneut ausrücken. Die Schadenshöhe sowie die Brandursache stehen derzeit noch nicht fest, die Ermittlungen dauern an.

