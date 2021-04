Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Unfallflucht am Marktzentrum

Hamm (Sieg) (ots)

In der Zeit zwischen 14:00 und 14:30 Uhr wurde am Samstag, 17.04.2021, auf dem Parkplatz am Marktzentrum in Hamm (Sieg) ein dort geparkter, roter Kleinwagen beschädigt. Vermutlich streifte ein anderer Pkw-Fahrer mit seinem Fahrzeug beim Ein- oder Ausparken den rechten, vorderen Kotflügel des roten Kleinwagens und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, denn als die 59-jährige Fahrerin des Kleinwagens wieder zu ihrem Pkw kam, war der Unfallverursacher schon verschwunden. Die Polizei Altenkirchen bittet mögliche Zeugen um Hinweise (Telefon: 02681/946-0 oder Email: pialtenkirchen@polizei.rlp.de).

