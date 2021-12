Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Diesel abgezapft

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Wie am Mittwochmorgen bekannt wurde, bedienten sich Unbekannte aus dem Tank eines abgestellten Baggers. Hierfür betraten sie ein vollständig umzäuntes Baustellengelände an der Bundesstraße in Dornburg-Camburg, öffneten den Tankdeckel und entleerten den Tank. So konnten die Diebe knapp 80 Liter Diesel erbeuten.

